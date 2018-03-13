Лондон хочет оказать давление на РФ перед выборами, уверена Матвиенко
Великобритания пытается оказать давление на Россию перед выборами президента.
Такое мнение высказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Слова политика приводит во вторник РИА «Новости».
Накануне британский премьер-министр Тереза Мэй на выступлении в парламенте Соединенного Королевства заявила о том, что Россия вероятнее всего стоит за отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
Выборы президента пройдут в России 18 марта.