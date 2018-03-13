Курды ответили на операцию Турции в Африне нападениями в Европе

Сторонники сирийский курдов охотятся в Европе за турками и их союзниками. Методы «активистов» иначе как террористическими называть нельзя.

Генштаб ВС Турции 20 января текущего года начал в сирийском Африне операцию против курдских формирований. Конфликт спровоцировали действия Вашингтона: американцы намеревались создать «Отряды национальной самообороны», которые включили бы в себя и курдских бойцов. Целью формирования значилось патрулирование сирийско-турецкой границы.

Анкара посчитала необходимым вытеснить курдские вооруженные формирования из Африна и создать буферную зону на границе Турции и Сирии. Курды в ответ на действия турецких военных организовали в Европе серию партизанских атак, направленных против протурецких структур. Особенно широко курдское сопротивление развернулось к Германии.

С 8 марта в ФРГ произошло по меньше мере шесть нападений: по два в Гамбурге, Берлине и Северном Рейн-Вестфалии. В ночь на 9 марта в Гамбурге в рамках кампании Fight4Afrin радикалы подожгли автомобиль турецкого националиста.

Следующей ночью, с 10 на 11 марта, активисты устроили засаду для берлинских полицейских. Автомобиль патрульных закидали камнями с целью отвлечь часть сил полиции от других групп радикалов. Днем 11 марта в Берлине курдские сторонники забросали коктейлями Молотова пропагандистский центр DiTiB, который поддерживает турецкое вторжение в Африн. Цент напрямую контролируется Анкарой.

После атаки переместились в Северный Рейн-Вестфалию. Активисты забросали коктейлями Молотова фашистский клуб «Серых Волков». А 12 марта подожгли автомобили на территории дилерского автосалона, владельцы которого спонсируют мероприятия правящей партии Турции. Три автомобиля сгорели полностью, остальные выведены из строя. Общий ущерб от нападения составил примерно 75 тысяч евро.

Последняя атака зафиксирована 12 марта в Гамбурге. Нападению подверглось отделение банка Commerzbank, который инвестирует в военные кампании, в частности, в операцию «Оливковая ветвь» (операция ВС Турции в Африне). На стенах здания, где располагается банк, написали лозунги в поддержку Африна.

Напали радикалы и на протурецкие структуры во Франции. Единственная зафиксированная там атака произошла 10 марта в Марселе. В знак солидарности с Африном активисты подожгли автомобиль члена партии Справедливости и Развития (правящая партия Турции).