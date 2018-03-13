НАТО поддерживает контакт с Британией по делу об отравлении Скрипаля

Как сообщили в пресс-службе НАТО, дело вызывает серьезную озабоченность альянса.

Об этом пишет ТАСС. Также сообщается, что пресс-служба НАТО не стала комментировать возможность коллективного ответа альянса на обвинения Лондона в применении РФ силы против Британии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал применение нервно-паралитического газа абсолютно неприемлемым актом.

Британский премьер-министр Тереза Мэй полагает, что Россия может быть ответственна за это происшествие. Обвинения были озвучены накануне. Мэй подчеркнула, что полковник и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое якобы разработали в России.

Ранее 13 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля.