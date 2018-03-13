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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

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 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

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14:36   13 Марта 2018
Весь мир
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НАТО поддерживает контакт с Британией по делу об отравлении Скрипаля

НАТО поддерживает контакт с Британией по делу об отравлении Скрипаля

Как сообщили в пресс-службе НАТО, дело вызывает серьезную озабоченность альянса.

Об этом пишет ТАСС. Также сообщается, что пресс-служба НАТО не стала комментировать возможность коллективного ответа альянса на обвинения Лондона в применении РФ силы против Британии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее назвал применение нервно-паралитического газа абсолютно неприемлемым актом.

Британский премьер-министр Тереза Мэй полагает, что Россия может быть ответственна за это происшествие. Обвинения были озвучены накануне. Мэй подчеркнула, что полковник и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, которое якобы разработали в России.

Ранее 13 марта глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не причастна к отравлению Скрипаля.

НАТО поддерживает контакт с Британией по делу об отравлении Скрипаля

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #нато #лавров #политика #столтенберг #мэй #скрипаль
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