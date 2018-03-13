Российский фрегат «Адмирал Эссен» с «Калибрами» вошел в Средиземное море

Фрегат «Адмирал Эссен», который оснащен крылатыми ракетами «Калибр», во вторник вошел в акваторию Средиземного моря.

Об этом во вторник сообщили стамбульские интернет-ресурсы, которые публикуют снимки его прохождения через пролив Босфор.

Ранее стало известно, что этот ракетный фрегат вышел с главной базы Черноморского флота в Севастополе. Судно войдет в состав постоянного оперативного соединения ВМФ РФ в Средиземном море.

Как сообщил во вторник глава пресс-службы Черноморского флота РФ капитан первого ранга Вячеслав Трухачев, для экипажа фрегата это первый в текущем году поход в дальнюю морскую зону.