Чавушоглу: Турция будет использовать С-400 исключительно для защиты своей территории

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция намерена использовать комплексы С-400 исключительно для защиты своей территории.

Министр подчеркнул, что ракетная система не может использоваться во время операций в Сирии.

Напомним, 12 марта стало известно, что в начале 2020 года начнет действовать контракт на поставку российских С-400 в Турцию. Контракт был заключен в сентябре 2017 года. В это время турецкий лидер Тайип Эрдоган сообщил, что страна внесла аванс по контракту.