Центробанк аннулировал лицензию белгородского «Вэлтон Банка»

В четверг банк России отозвал лицензию на проведение денежных операций у белгородского «Вэлтон-банка» .

Лицензия «Вэлтон-банка» отозвана в связи с решением уполномоченной кредитной организации в порядке добровольной ликвидации банка, сообщает пресс-служба Центробанка. ​​​​​​​Назначена комиссия по ликвидации банка. Исходя из отчетных данных, полученных Банком России, «Вэлтон-банк» располагает достаточным количеством средств для удовлетворения требований кредиторов.

Банк является участником программы страхования вкладов. По состоянию на 2018 год, банк занимал 500 место по величине активов в РФ.