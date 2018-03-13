Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
14:17   13 Марта 2018
Весь мир
90

Лавров: США провалили выполнение резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии

Лавров: США провалили выполнение резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии

Об этом свидетельствует намерение Вашингтона внести в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по САР, объяснил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

США не скрывают, что тесно контактируют с теми, кто сейчас находятся в Восточной Гуте, заметил Лавров. Но американцы провалили выполнение своих обязательств по последней резолюции СБ ООН, которые заключались в том, чтобы приструнить своих подопечных, заставить их прекратить обстреливать жилые кварталы. Именно поэтому, считает дипломат, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в понедельник, 12 марта, пригрозила внести новую резолюцию в Совет Безопасности.

Кроме того, предупредил глава МИД РФ, Штатам следует опасаться самых тяжелых последствий, если они все же нанесут новый удар по Сирии, о котором упоминала Хейли. И российские, и американские военные имеют свои каналы общения. Они знают, чего делать категорически нельзя.

Автор: Антон Кочевник
#россия #сша #сирия #лавров #мид рф #новости
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить Россия
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить
Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.
21:34   13 Марта 2018
85
Тиллерсон не успел Весь мир

Тиллерсон не успел

18:24   13 Марта 2018
9316
Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям Россия

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

17:57   13 Марта 2018
10590
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом? Россия

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

16:24   13 Марта 2018
43984
Новости smi2.ru
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

 ​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

 Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов