Лавров: США провалили выполнение резолюции СБ ООН о гумпаузе в Сирии

Об этом свидетельствует намерение Вашингтона внести в Совет Безопасности ООН новый проект резолюции по САР, объяснил российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

США не скрывают, что тесно контактируют с теми, кто сейчас находятся в Восточной Гуте, заметил Лавров. Но американцы провалили выполнение своих обязательств по последней резолюции СБ ООН, которые заключались в том, чтобы приструнить своих подопечных, заставить их прекратить обстреливать жилые кварталы. Именно поэтому, считает дипломат, постоянный представитель США при ООН Никки Хейли в понедельник, 12 марта, пригрозила внести новую резолюцию в Совет Безопасности.

Кроме того, предупредил глава МИД РФ, Штатам следует опасаться самых тяжелых последствий, если они все же нанесут новый удар по Сирии, о котором упоминала Хейли. И российские, и американские военные имеют свои каналы общения. Они знают, чего делать категорически нельзя.