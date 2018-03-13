Додон о «Северном потоке-2»: Фактором дестабилизации служит не газопровод, а расширение НАТО

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал обращение спикеров парламентов Молдавии, Украины, Литвы, Латвии и Польши по поводу строительства газопровода «Северный поток — 2».

Открытое послание главам парламентов европейских государств для оценки проекта как фактора дестабилизации подписали спикер парламента Молдавии Андриан Канду и председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий. Они полагают, что газопровод — это «политический инструмент, направленный на зависимость Евросоюза от одного источника энергии».

По мнению Додона, слова которого приводит РИА Новости, такие заявления являются очередным проявлением фобии со стороны правящих режимов этих государств, «в том числе руководства парламента Молдавии». По мнению молдавского главы, фактором дестабилизации является не строящийся газопровод, а расширение НАТО, открытие офисов военно-политического блока в нейтральных странах.