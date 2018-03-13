Лавров: Нельзя допустить нарушения режима прекращения огня в Восточной Гуте

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что меньше всего необходимо увеличивать количество зон деэскалации в Сирии.

Глава российского МИД добавил, что нужно сконцентрироваться на прекращении огня. Особенно это касается Восточной Гуты. На среду, 14 марта, у министра запланирована встреча с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. В конце рабочей недели в Астане пройдет встреча с лидером внешнеполитического ведомства Ирана.

На данный момент важно обеспечить бесперебойную работу согласованного режима, подчеркнул Лавров. Нельзя допустить нарушения прекращения режима в Восточной Гуте. Сейчас в этом районе Дамаска создано четыре зоны деэскалации.