Британского посла вызвали в МИД России

Британского посла Лори Бристоу вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, сообщили в МИД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила у Лондона доступ ко всем материалам по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако получила отказ.

12 марта посол России в Великобритании Александр Яковенко был вызван в британское внешнеполитическое ведомство по поводу расследования дела Скрипаля.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что проживающий в Соединенном Королевстве бывший полковник ГРУ ГШ ВС РФ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, который разрабатывался в РФ.

Мэй заявила, что происшествие якобы можно расценить как акт России против Британии, либо правительство РФ потеряло контроль над нервно-паралитическим веществом и оно попало в чужие руки.

14 марта Лондон даст новое правительственное заявление.