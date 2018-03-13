Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
14:07   13 Марта 2018
Россия
97

Британского посла вызвали в МИД России

Британского посла вызвали в МИД России

Британского посла Лори Бристоу вызвали в российское внешнеполитическое ведомство, сообщили в МИД.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия запросила у Лондона доступ ко всем материалам по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако получила отказ.

12 марта посол России в Великобритании Александр Яковенко был вызван в британское внешнеполитическое ведомство по поводу расследования дела Скрипаля.

Ранее британский премьер Тереза Мэй заявила, что проживающий в Соединенном Королевстве бывший полковник ГРУ ГШ ВС РФ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, который разрабатывался в РФ.

Мэй заявила, что происшествие якобы можно расценить как акт России против Британии, либо правительство РФ потеряло контроль над нервно-паралитическим веществом и оно попало в чужие руки.

14 марта Лондон даст новое правительственное заявление.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #великобритания #лавров #политика #посол #мид рф #мэй #скрипаль
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить Россия
У регионов России и Дагестана есть общая болезнь, и Путин знает, как ее лечить
Позитивную динамику экономики региона на совещании по вопросам социально-экономического развития Дагестана отметил президент России. Но останавливаться рано.
21:34   13 Марта 2018
61
Тиллерсон не успел Весь мир

Тиллерсон не успел

18:24   13 Марта 2018
9429
Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям Россия

Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

17:57   13 Марта 2018
10629
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом? Россия

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

16:24   13 Марта 2018
44333
Новости smi2.ru
Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Захарова об отставке Тиллерсона: Россию еще не обвинили в этом?

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

Требуются русские! США набирают рекрутов в «кибервойска»

 ​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

​​​​​​​Актер Олег Граф умер в возрасте 49 лет

 Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов