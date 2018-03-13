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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
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14:11   13 Марта 2018
Весь мир
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Лавров: Удар США по ВС Сирии будет иметь тяжелые последствия

Лавров: Удар США по ВС Сирии будет иметь тяжелые последствия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможный удар США по правительственным силам Сирии будет иметь тяжелые последствия. 

12 марта постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США при необходимости будут готовы к новым действиям по Сирии.

Напомним, что в апреле 2017 года после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне Вашингтон нанес удар по авиабазе Шайрат. По словам Лаврова, еще один такой удар принесет самые тяжелые последствия.  

«Госпожа Хейли должна понимать, что одно дело — безответственно эксплуатировать микрофон в Совете Безопасности ООН, а другое — когда военные — и российские, и американские — имеют каналы общения, и по этим каналам очень четко сказано, что можно, а что нельзя. И американская коалиция это прекрасно знает», — заявил министр.

Автор: Виктория Разумовская
#сирия #лавров #хейли
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