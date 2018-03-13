Лавров: Удар США по ВС Сирии будет иметь тяжелые последствия

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возможный удар США по правительственным силам Сирии будет иметь тяжелые последствия.

12 марта постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что США при необходимости будут готовы к новым действиям по Сирии.

Напомним, что в апреле 2017 года после химической атаки в сирийском Хан-Шейхуне Вашингтон нанес удар по авиабазе Шайрат. По словам Лаврова, еще один такой удар принесет самые тяжелые последствия.