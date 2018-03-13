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15:29   13 Марта 2018
Россия
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Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

В центре и на севере России 18 марта будет холоднее, чем обычно в бывает в середине первого месяца весны.

В середине марта в европейскую часть России придут «январские морозы», которые достигнут пика в грядущие выходные. В день президентских выборов - 18 марта - лучше одеваться теплее.

Как сообщил заместитель директора Гидрометцентра РФ Дмитрий Киктев в беседе с ИА «Политика Сегодня», в четверг, 15 марта, через Центральный федеральный округ пройдет атмосферный фронт, который принесет существенное понижение температуры. 

«Если днем в четверг в Москве и Подмосковье будет около нуля градусов, то в ночь на пятницу  — уже минус 10-12. Дальше  — больше. По ночам в субботу и воскресенье столбик термометра опустится до минус 22. В день выборов — 18 марта — ожидается около 10 градусов ниже ноля. Будет облачно, местами пройдет снег»,  — сказал Киктев.

Такая температура почти на десять градусов ниже климатической нормы.  В Санкт-Петербурге отклонение от нормы на четыре градуса со знаком минус. Холоднее, чем полагается в середине марта, по всему северу России.

Мороз без солнца. Синоптики призвали утепляться в день выборов

Весенняя погода сейчас — в Новосибирске, Красноярске, Чите: там температура воздуха на четыре градуса выше нормы. На Камчатке — превышение на один- два градуса. Но комфортнее всего на юге России и на Кавказе, где температура воздуха на шесть градусов превышает средние значения середины марта. 

Когда ждать потепления  жителям европейской России? Синоптики осторожно говорят, что в двадцатых числах марта все же будет оттепель. Однако более точный прогноз станет известен чуть позднее.

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #погода #гидрометцентр #выборы2018
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