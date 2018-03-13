МЧС проверило более 96 тысяч избирательных участков по стране

В преддверии президентских выборов МЧС России провело проверку почти 100 тысяч ​​​​​​​избирательных участков по всей территории России.

В ведомстве отмечается, что безопасность проведения выборов находится под особым контролем, проведены профилактические мероприятия. На данный момент проверено более 96 тысяч участков для голосования.

Сотрудники МЧС провели инструктаж с теми, кто будет работать на избирательных участках, а также проверили исправность пожарных систем и пути эвакуации. 18 марта силы МЧС будут находиться в режиме повышенной готовности.