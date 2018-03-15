Путин о штурме театрального центра на Дубровке: Другого варианта не было

Президент рассказал о том, как лично принимал решение о штурме театрального центра на Дубровке в 2002 году.

Владимир Путин рассказал о деталях принятия решения о штурме театрального центра в 2002 году, где террористы захватили в заложники зрителей мюзикла «Норд-Ост».

В интервью Андрею Кондрашову для фильма «Путин» президент отметил, что не рассматривал других вариантов действий, а также, что никто, кроме него не мог принять подобное решение.

Глава государства подчеркнул, что в результате бездействия властей, жертв могло бы быть гораздо больше.