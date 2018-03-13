Пятерым биатлонисткам вручили медали Паралимпиады-2018

Российским спортсменкам Екатерине Румянцевой, Марте Зайнуллиной, Анне Милениной, Михалине Лысовой и Ирине Гуляевой вручили медали Паралимпиады 2018 года.

Во вторник, 13 марта, спортсменки из РФ завоевали пять медалей в трех гонках. Румянцевой досталось золото, а Милениной — серебро. Лысова заняла второе место в гонке на 10 километров.

Всего в Паралимпийских играх участвуют 30 спортсменов из России. Еще шесть спортсменов-ведущих помогают атлетам, имеющим проблемы со зрением.