СМИ нашли переписку главы штаба Собчак, обсуждающего провокации на выборах

В сеть попала переписка в Facebook главы штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Тимура Валеева, обсуждающего провокации на выборах.

Infotrader публикует скриншоты диалога Валеева с Юрием Каныгиным, на тот момент являвшегося куратором псковского отделения «ОР».

Валеев сообщил в соцсети, что руководитель ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц в минувшем году получил бюджет на предстоящие выборы президента. При этом деньги он получил на вбросы, провокации и хакерские атаки на сайты Центризбиркома РФ. Кроме того, в переписке идет речь и об Алексее Навальном, который, по словам Валеева, никак не защищает своих сторонников, не предоставляет им адвокатов.

Валеев в комментарии ИА «Политика Сегодня» опроверг, что вел такие беседы в сети.