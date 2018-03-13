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13:54   13 Марта 2018
Россия
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СМИ нашли переписку главы штаба Собчак, обсуждающего провокации на выборах

СМИ нашли переписку главы штаба Собчак, обсуждающего провокации на выборах

В сеть попала переписка в Facebook главы штаба кандидата в президенты Ксении Собчак Тимура Валеева, обсуждающего провокации на выборах.

Infotrader публикует скриншоты диалога Валеева с Юрием Каныгиным, на тот момент являвшегося куратором псковского отделения «ОР». 

Валеев сообщил в соцсети, что руководитель ассоциации «Голос» Григорий Мельконьянц в минувшем году получил бюджет на предстоящие выборы президента. При этом деньги он получил на вбросы, провокации и хакерские атаки на сайты Центризбиркома РФ. Кроме того, в переписке идет речь и об Алексее Навальном, который, по словам Валеева, никак не защищает своих сторонников, не предоставляет им адвокатов.

Валеев в комментарии ИА «Политика Сегодня» опроверг, что вел такие беседы в сети. 

«Переписка не моя», — добавил он.

Автор: Андрей Немов
#россия #политика #навальный #переписка #собчак #валеев
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