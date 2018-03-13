Британия отказала РФ в доступе к материалам по делу об отравлении Скрипаля

Россия официально запросила у Лондона доступ ко всем материалам по делу бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, однако получила отказ, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров.

Глава МИД РФ подчеркнул, что запрос российской стороны был сделан в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия и является правомерным, однако Великобритания дала отказ.

Ранее сообщалось, что британский премьер-министр Тереза Мэй заявила, что проживающий в ее стране экс-полковник ГРУ ГШ ВС России 66-летний Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Лондона, и его 33-летняя дочь Юлия были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом, который разрабатывался в РФ.

По мнению Мэй, инцидент якобы является актом России против Британии, либо российское правительство утратило контроль над нервно-паралитическим веществом, что привело к попаданию этого вещества в чужие руки.

Лондон до конца дня ожидает от РФ объяснений, а 14 марта даст новое правительственное заявление.