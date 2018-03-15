МИД РФ: ВКС будет и дальше помогать Сирии в борьбе с терроризмом

Россия будет продолжать поддержку территориальной целостности и суверенитета Сирии и оказывать ей помощь в противодействии террористическим группировкам, заявили в МИД РФ.

В МИД подчеркнули, что борьба с террористическими группировками должна стать общим делом для всего мирового сообщества, а применение двойных стандартов и попытки поделить боевиков на «плохих» и «хороших» недопустимы.

Пресс-служба ведомства обратила внимание на то, что «астанинский процесс» остается главным гарантом сохранения мира и стабильности в ближневосточном регионе.