Москвичам смогут продлевать водительские права автоматически
Власти столицы рассматривают возможность введения автоматического продления водительских прав для жителей города. Подчеркивается, что воспользоваться такой возможностью смогут лишь те автомобилисты, которые нарушают ПДД не в критических масштабах.
Отмечается, что в Москве уже существуют соответствующие ресурсы, которые могут проинформировать водителя об окончании действия прав за два месяца.
Ранее сообщалось, что ГИБДД не собирается вводить переэкзаменовку для тех граждан, у кого истек срок действия прав.