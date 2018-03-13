Выборы-2018: на Украине смогут проголосовать около 72 тысяч россиян

Об этом сообщил член ЦИК РФ Василий Лихачев.

По его словам, число граждан РФ, состоящих на консульском учете на Украине, значительно сократилось в сравнении с 2016 годом, когда проходили выборы в ГД РФ, пишет ТАСС.

Ранее стало известно, что в день выборов 18 марта избирательные участки заработают в посольстве России в Киеве и генконсульствах в Одессе, Львове и Харькове.

Объединенные силы украинских националистов - «Свобода», «Правый сектор» (организация запрещена в РФ), и «Национальный корпус» ранее заявили о намерении заблокировать доступ к российским дипломатическим представительствам, чтобы сорвать голосование.

13 марта российский МИД выразил озабоченность этими намерениями и потребовал от украинских властей обеспечить безопасность на голосовании.