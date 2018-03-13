Около 130 стран посетят форум «Армия-2018»
Министерство обороны РФ пригласило 128 государств принять участие в форуме «Армия-2018» и Неделе национальной безопасности.
Мероприятия пройдут с 21 по 26 августа. Место проведения — подмосковный парк «Патриот». Об этом заявил руководитель ГУ научно-исследовательской деятельности Минобороны Александр Миронов.
По его словам, планируется увеличить количество представляемой техники на аэродроме «Кубинка», для чего привлекут российских и иностранных производителей. Также оборонное ведомство может провести переговоры с представителями других стран на полях форума.
В 2018 году на форуме #Армия будут расширены статические и динамические показы техники, запланированы показательные выступления российских и иностранных пилотажных групп— Минобороны России (@mod_russia) 13 марта 2018 г.