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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
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13:13   13 Марта 2018
Весь мир
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Президенты РФ и Турции поучаствуют в закладке фундамента АЭС «Аккую»

Президенты РФ и Турции поучаствуют в закладке фундамента АЭС «Аккую»

Фундамент первой в Турции атомной электростанции заложат в апреле текущего года.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ, рассказал, что в церемонии закладки АЭС «Аккую» поучаствуют российский лидер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого они сразу отправятся в Анкару, где пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне.

Отношения Москвы и Анкары стремительно развиваются во всех областях, заметил глава МИД Турции. Более того, лидеры двух стран уже договорились о прокладке второй ветки газопровода «Турецкий поток».

АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 планируют построить в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Первый энергоблок атомной электростанции заработает в 2023 году.

Автор: Саша Подольская
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