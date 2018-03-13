Президенты РФ и Турции поучаствуют в закладке фундамента АЭС «Аккую»

Фундамент первой в Турции атомной электростанции заложат в апреле текущего года.

Турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, выступая перед студентами и преподавателями МГИМО (У) МИД РФ, рассказал, что в церемонии закладки АЭС «Аккую» поучаствуют российский лидер и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. После этого они сразу отправятся в Анкару, где пройдут двусторонние переговоры на высшем уровне.

Отношения Москвы и Анкары стремительно развиваются во всех областях, заметил глава МИД Турции. Более того, лидеры двух стран уже договорились о прокладке второй ветки газопровода «Турецкий поток».

АЭС «Аккую» с четырьмя энергоблоками ВВЭР-1200 планируют построить в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря. Первый энергоблок атомной электростанции заработает в 2023 году.