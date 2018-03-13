Собянин пообещал москвичам поставку первых электробусов в 2018 году

Московский мэр Сергей Собянин обозначил главные транспортные проекты 2018 года.

На своей официальной странице в соцсети Twitter он обозначил среди этих проектов поставку первых электробусов, обновление маршрутной сети наземного транспорта, в том числе в Троицком и Новомосковском административных округах.

Также мэр обозначил среди задач на текущий год сокращение интервалов движения поездов на Московском центральном кольце до 4 минут в час пик, подготовку к запуску МЦД. Помимо этого, будет развиваться система каршеринга, такси и велопроката.

Определили главные транспортные проекты года: поставка первых электробусов, обновление маршрутной сети наземного транспорта, в т.ч. в #ТиНАО, сокращение интервалов движения поездов на #МЦК до 4 минут в час пик, подготовка к запуску #МЦД, развитие такси, каршеринга и велопроката. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) March 13, 2018

В ходе заседания президиума правительства Москвы Собянин отметил, что транспортная система столицы за последнее десятилетие значительно изменилась, но требует дальнейшего улучшения из-за роста числа транспорта и жителей столицы.