Эксперты признали Сингапур самым «умным городом»

Исходя из результатов исследования, которое провела компания Juniper Research вместе с Intel, Сингапур является самым «умным городом» мира. В исследовании учитывались развитие интернет-технологий и их внедрение в повседневную жизнь.

Так, например, в Сингапуре существует система, которая управляет транспортными потоками. Она может помочь сэкономить водителям до 60 часов в год. В том числе, в исследовании отмечается, что многие пожилые жители Сингапура пользуются различными гаджетами, которые контролируют здоровье.

Добавим, что на втором месте рейтинга оказался Лондон, а на третьем — Нью-Йорк.