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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

 Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери

Посольство РФ направило в МИД Британии ноту о непричастности Москвы к инциденту в Солсбери
13:08   13 Марта 2018
Весь мир
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Эксперты признали Сингапур самым «умным городом»

Эксперты признали Сингапур самым «умным городом»

Исходя из результатов исследования, которое провела компания Juniper Research вместе с Intel, Сингапур является самым «умным городом» мира. В исследовании учитывались развитие интернет-технологий и их внедрение в повседневную жизнь. 

Так, например, в Сингапуре существует система, которая управляет транспортными потоками. Она может помочь сэкономить водителям до 60 часов в год. В том числе, в исследовании отмечается, что многие пожилые жители Сингапура пользуются различными гаджетами, которые контролируют здоровье. 

Добавим, что на втором месте рейтинга оказался Лондон, а на третьем — Нью-Йорк. 

Автор: Виктория Разумовская
#сингапур #современные технологии #умный город
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