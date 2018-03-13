Опять антироссийские санкции. Что происходит

Европейский Союз в очередной раз продлил санкции по отношению к России. Однако, похоже, что ни одной из сторон конфликта это не только не выгодно, но уже и не очень интересно.

Хочется начать с единиц измерения времени. Слово санкции, или словосочетание ограничительные меры, или латинское sanctio (строжайшее постановление) звучат как минимум раз в полгода.

Четыре года назад «мировое сообщество» отказалось мириться с возвращением Крыма в состав России. Ряд стран, превратившихся вновь, как тридцать лет назад, в собирательный Запад, отреагировали санкциями. Рассчитывали на изменение позиции Москвы по украинскому вопросу.

Следом разгорелся конфликт на юго-востоке Украины, где был сбит малайзийский Боинг. ЕС и США приняли целый пакет экономических санкций в отношении Москвы, которая к событиям в Донбассе отношения, кроме гуманитарной помощи неправительственных организаций, не имела. Россия в ответ запретила им импорт сельскохозяйственной продукции и ряда других товаров.

Западные санкции делятся на три группы: санкции, введенные против конкретных лиц, которые, как правило, выражаются в виде запрета на въезд в страны США и ЕС; санкции, связанные с доступом к рынкам капитала, и санкции, связанные с запретом на поставки технологического оборудования для добычи сырья (нефти и газа).

По оценкам специалистов, первая группа санкций почти не оказывает влияния на экономику. Вторая также не вызывает каких-либо сложностей в преодолении – корпоративный сектор успешно справляется с ними за счет снижения долговой нагрузки. Третья группа может быть потенциально опасна для экономики, однако, по словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, в течение двух-трех Россия сможет полностью избавиться от зависимости в сфере поставок технологического оборудования и комплектующих, импортируемых из-за рубежа.

Ущерб РФ и ЕС от взаимных санкций примерно сопоставим. По оценкам TU Observer, в 2014 году Россия потеряла из-за санкций 25 миллиардов евро или 1,5% ВВП и 75 миллиардов евро или 4,5% ВВП в 2015 году. Еврокомиссия считает, что потери ЕС составили около 40 миллиардов евро или 0,3% совокупного ВВП стран-членов ЕС в 2014 году, и в 2015 года потери составят около 50 миллиардов евро – 0,4% ВВП. Итого, за два года, в соответствии с прогнозами Россия потеряет около 100 миллиардов евро, ЕС – до 90.

Еще в марте-апреле 2014 года и эксперты, и политики неоднократно подчеркивали, что значительного воздействия на экономику санкции не оказывают. Однако со временем мнения разделились: одни заявляли о губительном воздействии санкций на экономику ЕС, другие говорили об отсутствии значимых эффектов для всех сторон конфликта, третьи — о наличии большого потенциального ущерба санкций для РФ.

И все-таки. Как именно санкции повлияли на экономику страны? Первым в голову приходит словосочетание геополитическая неопределенность. Кроме того, системные последствия военного конфликта в центре Европы сказались на российском бизнес-сообществе. В условиях санкций взаимодействие бизнеса и российской власти терпит существенные изменения.

Сложившаяся на международной арене ситуация создает противоречивые перспективы для развития бизнеса. Санкции, как дают новые возможности для развития (то самое волшебное импортозамещение), так и мешают. Бизнес-элиты несут потери и определенно не хотят их расширения. Так, опрос «Индекс деловой среды РСПП» показал, что 48% предпринимателей ощущают негативно влияние западных ограничений (большая часть респондентов (83,3%) являются крупными бизнесменами).

Тем не менее, вопреки западным санкциям, ряд европейских предприятий продолжает успешный экспорт товаров в Россию. В 2017 году немецкие компании экспортировали в РФ товаров на общую сумму в 25,9 миллиардов евро. По сравнению с 2016 годом экспорт в Россию из Германии увеличился на 20%.

Причина проста: ежегодный товарооборот между Россией и Евросоюзом составляет около 200 миллиардов долларов (против 413 миллиардов долларов в досанкционный период), в то время как товарооборот между Россией и США менее 17 миллиардов. По количеству импорта товаров в Европейский союз России занимает второе место, уступая только Китаю. Кроме того, товарооборот между Россией и Украиной даже в условиях кризиса составляет около 30 миллиардов долларов. Иначе говоря, даже слабая украинская экономика для России гораздо важнее.

Главный бенефициар антироссийских санкций – США не гнушаются торговлей с Россией. Среди главных стран-импортеров сталелитейных изделий в США, Россия занимает пятое место. Кроме того, новый санкционный список США – «Кремлевский доклад» только увеличил приток капитала в Россию: испугавшись санкций, значительная часть российских бизнесменов перевела деньги из швейцарских банков назад в РФ.

Именно поэтому Европа не торопится вводить новые санкций (они просто продлевают старые), тогда как США вводят все новые пакеты: им выгодно ослабление европейского экспорта, при сохранении своей доли товарооборота на российском рынке.