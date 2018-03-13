Российский блогер подарил Mercedes матери, установив рекорд просмотров в Instagram
Известный блогер Гусейн Гасанов побил рекорд российского сегмента Instagram по количеству просмотров.
Самым просматриваемым стало видео, на котором молодой человек дарит своей матери Mercedes‐Benz E‐Класс. На минутном видеоролике запечатлены первые сильные эмоции матери юноши.
Гасанов рассказал «360» о том, что обрадовался, о рекорде этого ролика, потому что считает его своего рода напоминанием для молодых людей «больше любить родителей, никогда не забывать о них и делать им подарки». К сегодняшнему дню видел собрало в социальной сети почти 10,9 миллиона просмотров.