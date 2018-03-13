Профицит бюджета РФ за первые два месяца 2018 года превысил 220 миллиардов рублей

По состоянию на 1 марта текущего года доходная часть федерального бюджета РФ превысила расходную на 226,488 миллиарда рублей.

Об этом во вторник, 13 марта, сообщил Interessant со ссылкой на оперативный отчет об исполнении бюджета, опубликованный на сайте Федерального Казначейства РФ.

Согласно данным отчета, расходы бюджета-2018 за первые два месяца составили 2,308 триллиона рублей, а доходы - 2,534 триллиона. При этом прогнозируемый дефицит бюджета на текущий год равняется 1,27 триллиона рублей при доходах в 15,26 триллиона и расходах в 16,53 триллиона рублей.