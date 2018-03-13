Сроки возобновления авиасообщения с Каиром зависят от авиакомпаний

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что сроки возобновления авиасообщения с Египтом зависят исключительно от решения авиакомпаний «Аэрофлот» и EgyptAir.

По его словам, Росавиация выдаст техническое разрешение на осуществление полетов после того, как авиакомпании заключат соглашения на наземное обслуживание самолетов в аэропортах Москвы и Каира.

Напомним, что 7 марта компании «Шереметьево Безопасность», «Аэрофлот» и EgyptAir подписали договор на предоставление услуг по обеспечению безопасности в аэропорту Каира. Также шла речь о возможном возобновлении авиасообщения в первой — второй декаде апреля.