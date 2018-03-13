Бортовой самописец найден среди остатков разбившегося самолета в Непале
Черный ящик найден среди обломков самолета, рухнувшего недалеко от аэропорта в Непале. Об этом сообщило издание Reuters.
Представитель аэропорта отметил, что организация проводит подробное расследование причин крушения.
Пассажирский самолет Bombardier Q400 упал при заходе на посадку в Катманду. Погибли 50 человек. Глава авиакомпании US-Bangla, которой принадлежал самолет, Имран Асиф обвинил диспетчеров в халатности.
US-Bangla Airlines flight #BS211 – a Bombardier Dash 8 Q-400 from Dhaka – crashed during landing at #Kathmandu airport (TIA). God help all involved. pic.twitter.com/1UbdK62acm— अंकित निरौला (@NiraulaAnkit) March 12, 2018