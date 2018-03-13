Послание Путина Федеральному собранию вызвало у россиян рекордно высокий интерес

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

На момент проведения опроса с основными положениями послания Федерального собранию ознакомились 59% россиян, тогда как в 2016 году эта цифра достигала только 43%.

Российский лидер Владимир Путин озвучил Послание 1 марта. В первой части речь шла о социально-экономическом развитии страны, вторая - об обороноспособности и международной безопасности. Социологи выяснили, что выступление Путина полностью выслушал каждый пятый респондент (20%), еще 39% узнали о его ключевых темах из новостей.

Также опрос показал, что речь российского лидера была воспринята гражданами страны положительно: 60% воодушевились посланием, 30% одобрили высказанные идеи, однако отметили, что они не новы. 81% респондентов назвали задачи, поставленные Путиным, реальными, 4% полагают, что их можно реализовать в ближайшее время.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» состоялся в период с 6 по 7 марта. Объем выборки составил 2000 респондентов. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.