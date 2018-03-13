Президент РФ запустит электростанцию в Севастополе

В ходе своего визита в Крым президент России Владимир Путин посетит новые инфраструктурные объекты региона, в числе которых один из энергоблоков Балаклавской теплоэлектростанции.

Об этом сообщает «Коммерсант». Отмечается, что речь идет не о полноценном запуске энергоблока, а о розжиге турбины одного из блоков Таврической ТЭС, который будет произведен на расстоянии. Розжиг — это предварительная техническая процедура, которая предшествует энергетическому пуску.

ТЭС в Севастополе и Симферополе, имеющие мощность по 470 МВт каждая, строятся в рамках ФЦП развития Республики Крым. Контролировать подготовку объекта к запуску в регион уже прибыл заместитель министра энергетики России Андрей Черезов.