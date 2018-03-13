Ракетчики провели тренировки с участием «Искандер-М» в Ленобласти
Электронные пуски ракет по удаленным объектам условного противника выполнили расчеты оперативного тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М» ракетного соединения Западного военного округа (ЗВО), который дислоцируется в Ленобласти.
Об этом во вторник сообщает Interessant со ссылкой на пресс-службу ЗВО. Отмечается, что в рамках практической тренировки стартовые батареи совершили марши в назначенные места, где выполнили развертывание, всестороннее обеспечение, а также подготовку к стрельбе и управлению огнем.
Эффективность поражения целей оценивалась беспилотными летательными аппаратами, которые оснащены цифровыми средствами визуализации и передачи информации.