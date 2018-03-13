Общественная палата обнаружила иностранное вмешательство в выборы в РФ
На пресс-конференции привели конкретные примеры.
За рубежом предпринимают масштабные попытки повлиять на предстоящие выборы президента России. Об этом сообщил заместитель руководителя рабочей группы Общественной палаты РФ по мониторингу реализации избирательных прав граждан Максим Григорьев, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».
«Один несостоявшийся кандидат создавал псевдоштабы. 81 псевдоштаб, потратил на это 500 миллионов рублей! Он оказывает давление на российских избирателей, предпринимаются попытки запутать избирателей, призывает воспрепятствовать физически проведению выборов. Призывает, я цитирую: «Записывайтесь наблюдателями, чтобы сорвать явку». Это призывы к воспрепятствованию выборов, статья 181», — сказал Григорьев.
Другой пример иностранного вмешательства в российские выборы, по словам Григорьева, деятельность движения «Голос», сайт которого работает с территории США.
«Фактически это легальное прикрытие иностранного вмешательства в выборы. Если их сайт контролируется властями США, то пусть сделают об этом заявление», — заявил член Общественной палаты.
Он также рассказал, что «Голос» обещал своим наблюдателям денежное вознаграждение, но не собирался выплачивать деньги, что уже «на грани мошенничества». В Общественной палате призвали движение «Голос» перейти на нейтральное наблюдение, «отказаться от обмана наблюдателей через заведомо ложные договоры».
Выборы президента РФ состоятся 18 марта.