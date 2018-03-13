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12:54   13 Марта 2018
Россия
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Общественная палата готова отрабатывать сообщения о возможных нарушениях на выборах

Общественная палата готова отрабатывать сообщения о возможных нарушениях на выборах

За голосованием будут наблюдать более 140 тысяч человек.

В Общественной палате (ОП) в день президентских выборов в России организуют ситуационный центр, где будут принимать заявки о нарушениях во время голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

«В Общественной палате будет работать ситуационный центр, в том числе с наблюдателями. Наша задача —  работать по заявкам о нарушениях, выяснять настоящие нарушения или нет, и что с ними делать», — сказал Фадеев. 

Он привел примеры реальных и фиктивных нарушений. Так, в Пскове учительница просила учеников разнести листовки с призывом прийти на выборы. 

«Есть и фиктивные нарушения. Например, обходы квартир работниками участковых избирательных комиссий, которые информировали жителей о голосовании. Об этом сообщала организация «Голос». Мы же не можем трактовать это как нарушение», - сказал Фадеев. 

В Общественной палате сообщили, что 144 тысячи человек будут добровольно работать на выборах в качестве наблюдателей. Все они прошли специальное обучение. Это абсолютный рекорд по числу наблюдателей.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #общественная палата #выборы2018 #валерий фадеев
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