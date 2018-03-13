Общественная палата готова отрабатывать сообщения о возможных нарушениях на выборах

За голосованием будут наблюдать более 140 тысяч человек.

В Общественной палате (ОП) в день президентских выборов в России организуют ситуационный центр, где будут принимать заявки о нарушениях во время голосования. Об этом на пресс-конференции сообщил секретарь ОП Валерий Фадеев, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«В Общественной палате будет работать ситуационный центр, в том числе с наблюдателями. Наша задача — работать по заявкам о нарушениях, выяснять настоящие нарушения или нет, и что с ними делать», — сказал Фадеев.

Он привел примеры реальных и фиктивных нарушений. Так, в Пскове учительница просила учеников разнести листовки с призывом прийти на выборы.

«Есть и фиктивные нарушения. Например, обходы квартир работниками участковых избирательных комиссий, которые информировали жителей о голосовании. Об этом сообщала организация «Голос». Мы же не можем трактовать это как нарушение», - сказал Фадеев.

В Общественной палате сообщили, что 144 тысячи человек будут добровольно работать на выборах в качестве наблюдателей. Все они прошли специальное обучение. Это абсолютный рекорд по числу наблюдателей.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта.