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12:33   13 Марта 2018
Россия
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МИД РФ призвал Украину обеспечить безопасность российских дипмиссий во время выборов

МИД РФ призвал Украину обеспечить безопасность российских дипмиссий во время выборов

Министерство иностранных дел РФ на официальном сайте опубликовало заявление, в котором высказывается озабоченность Москвы в связи с намерениями украинских радикальных организаций помешать проведению выборов президента РФ на территории Украины. 

В дипведомстве заявили, что подобные угрозы нарушают обязательства Украины по Венским конвенциям о дипломатических и консульских сношениях. Министерство потребовало от Киева обеспечить безопасность Посольства России в Киеве, российских Генеральных консульств в Харькове, Одессе и Львове, где будут организованы участки для голосования россиян, а также предпринять соответствующие меры для предотвращения возможных провокаций. 

Автор: Виктория Разумовская
#украина #мид рф #выборы2018
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