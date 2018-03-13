Юнармейцы выступили в Кремле в честь дня работника ЖКХ
Юнармейцы выступили на концерте в Кремле в честь праздника работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
В праздничном мероприятии приняли участие российская эстрадная певица Валерия и ее музыкальный продюсер и супруг Иосиф Пригожин.
Юные александровцы выступили на концерте в Кремле в честь праздника работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства???????????? ✌????@valeriya_rus и @prigozhin_iosif ! pic.twitter.com/Byi4sur3OT— ЮНАРМИЯ (@yunarmy_news) March 13, 2018
На сайте Государственного Кремлевского дворца сообщалось, что мероприятие в честь дня работника жилищно-коммунального хозяйства состоится в Большом зале 12 марта в 18.00 (мск). Столичный мэр Сергей Собянин в начале торжества зачитал поздравление президента России Владимира Путина, а также наградил лучших работников предприятий комплекса городского хозяйства.