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13:30   13 Марта 2018
Россия
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На космодроме Плесецк проведут бросковые испытания «Сармата»

На космодроме Плесецк проведут бросковые испытания «Сармата»

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о старте новых бросковых испытаний новейшего ракетного комплекса «Сармат» на Плесецке.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, первый запуск межконтинентальной ракеты «Сармат» состоялся в декабре 2017 года. Сейчас на космодроме Плесецк готовятся новые испытания.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, в ходе предстоящих испытаний планируется осуществить около 50 задач. Главной целью испытаний станет отработка минометного старта ракеты, ее последующего выхода из пусковой установки и запуска двигателя.

Автор: Юлия Стрелкова
#вс рф #герасимов #сармат
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