На космодроме Плесецк проведут бросковые испытания «Сармата»

Начальник Генштаба вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил о старте новых бросковых испытаний новейшего ракетного комплекса «Сармат» на Плесецке.

Как сообщается в пресс-релизе ведомства, первый запуск межконтинентальной ракеты «Сармат» состоялся в декабре 2017 года. Сейчас на космодроме Плесецк готовятся новые испытания.

По словам командующего Ракетными войсками стратегического назначения Сергея Каракаева, в ходе предстоящих испытаний планируется осуществить около 50 задач. Главной целью испытаний станет отработка минометного старта ракеты, ее последующего выхода из пусковой установки и запуска двигателя.