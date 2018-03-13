Савченко представила доказательства, что не сбегала в Россию

Депутат Верховной рады Надежда Савченко опубликовала доказательства того, что не сбегала в РФ. В ответ на обвинения политик предоставили фотографии из Страсбурга.

Ранее заместитель главы фракции «Народный фронт» Андрей Тетерук обвинил Савченко в побеге в Российскую Федерацию. Политик посчитал, что вместо Страсбурга депутат Рады находится в Москве.

В ответ на это Савченко опубликовала пост на своей странице в Facebook. В пояснение к фотографями политик написала, что продолжает рабочий визит в Европарламент.