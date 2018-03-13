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12:18   13 Марта 2018
Россия
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Выборы президента РФ станут рекордными по числу общественных наблюдателей

Выборы президента РФ станут рекордными по числу общественных наблюдателей

За чистотой голосования будут следить более 140 тысяч общественников.

Более 140 тысяч общественных наблюдателей будет занято на президентских выборах в России 18 марта. Как заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, это абсолютный рекорд, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». 

Фадеев отметил, что все эти люди не состоят в каких-либо политических организациях. Они прошли специальное обучение и готовы на добровольных началах следить за чистотой голосования. 

«Мы не ожидали, что будет столько активных граждан, добровольцев. Это большая армия. Люди хотят формировать власть. Меняется гражданское общество», — заявил на пресс-конференции заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов. 

Он предположил, что к концу недели число наблюдателей вырастет до 150 тысяч человек. 

Выборы президента РФ состоятся в ближайшее воскресенье - 18 марта. 

 

Автор: Мария Владимирова
#россия #общество #наблюдатели #выборы2018 #валерий фадеев
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