Выборы президента РФ станут рекордными по числу общественных наблюдателей

За чистотой голосования будут следить более 140 тысяч общественников.

Более 140 тысяч общественных наблюдателей будет занято на президентских выборах в России 18 марта. Как заявил секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев, это абсолютный рекорд, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Фадеев отметил, что все эти люди не состоят в каких-либо политических организациях. Они прошли специальное обучение и готовы на добровольных началах следить за чистотой голосования.

«Мы не ожидали, что будет столько активных граждан, добровольцев. Это большая армия. Люди хотят формировать власть. Меняется гражданское общество», — заявил на пресс-конференции заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Точенов.

Он предположил, что к концу недели число наблюдателей вырастет до 150 тысяч человек.

Выборы президента РФ состоятся в ближайшее воскресенье - 18 марта.