Фигуристка Медведева пропустит ЧМ в Милане из-за травмы
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева не сможет выступить на мировом первенстве по фигурному катанию в Милане.
Врачи провели углубленное медицинское обследование и рекомендовали спортсменке пропустить соревнование, рассказал гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган, пишет ТАСС.
Медики настоятельно советуют Медведевой во избежание хирургического вмешательства ограничить высокие специфические нагрузки на стопу, которым она подвергается при выполнении прыжковых элементов.
На ее замену поедет Станислава Константинова, которая является первой запасной в сборной в текущем сезоне.