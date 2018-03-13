Генштаб ВС РФ сообщил о стабилизации ситуации в Восточной Гуте

Министерство обороны России сообщило, что населенный пункт Дума, расположенный в Восточной Гуте, покинула группа мирных жителей. Люди направились к пункту пропуска Мухайям Аль-Вафедин через гумкоридор.

Сообщается, что всего из Думы будет выведено две группы примерно по сто человек. Среди них есть раненые.

В свою очередь, в Генштабе российских вооруженных сил заявили, что обстановка в пригороде Дамаска практически стабилизирована, несмотря на провокации боевиков.