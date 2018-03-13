Группа мирных жителей покинула Восточную Гуту

Первая из двух групп мирных жителей покинула район Дамаска Восточную Гуту.

По информации РИА Новости, общая численность составила около 100 человек. Договоренности о выводе людей Центр по примирению враждующих сторон в Сирии достиг путем переговоров с лидерами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте.

Группу мирных жителей вывели к пункту пропуска в Мухайям Аль-Вафедин. Генерал Юрий Евтушенко сообщил, что среди спасенных есть несколько раненных. Отмечается, что это уже третий крупный вывод населения из района.