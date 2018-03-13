Киев запрещает, популярность растет. СМИ ответили украинским властям

Мининформ Украины грозит блокировкой 21 ресурсу из России и Донбасса. От бессилия.

Министерство информационной политики Украины предложило заблокировать сайты двух десятков информационных агентств и порталов из Донбасса и России (шесть редакций из них находятся в Крыму). В Киеве считают, что на этих ресурсах можно найти «призывы к свержению конституционного строя», что попадает под статью 109 УК Украины.

В перечень вошли: «Донецкое агентство новостей», «ПолитНавигатор», ДНР24, Gorlovka.today, официальный сайт администрации Горловки, «Голос правди», «С-народом», Федеральное агентство новостей, «Горячая линия ДНР», «Геноцид русов», ИА «Исток», DNR24.com, Первый Республиканский телеканал, «Русская народная линия», Международный Пресс Центр DONi, Крымское информационное агентство, газета «Крымское эхо», РИА Новости Крым, КрымИнформ, Крымские новости, Крымская газета.

Руководство попавших в список СМИ ожидает, скорее, положительного эффекта от запрета. Руководитель «Федерального агентства новостей» (ФАН) Евгений Зубарев корреспонденту ИА «Политика Сегодня» напомнил, что обычно запрет СМИ только повышает их популярность.

«Федеральное агентство новостей» публикует факты и мнения по поводу ситуации на Украине. В том числе мнения местных (украинских) наблюдателей, политиков, экспертов, у которых нет возможности излагать свою позицию в местных СМИ – по причине цензуры, которая сейчас господствует во всех государственных и крупных частных СМИ Украины», — сказал Зубарев.

Материалы ФАН ежедневно читают 10 миллионов человек, из них несколько миллионов заходят на ресурс с территории Украины.

«Они выбрали ФАН, как источник альтернативной информации, потому что не доверяют своим национальным СМИ. И эта аудитория у ФАН растет, что вызывает опасения у команды Петра Порошенко. Они пришли к власти в результате государственного переворота, честное соперничество в информационной сфере нынешней киевской власти не по силам, поэтому они идут по пути цензуры и запретов. Они не готовы к демократии, им еще предстоит осознать, что запрет независимых СМИ приводит лишь к большей популярности этих СМИ. ФАН продолжит работу по информированию своих читателей и мы найдем возможность доводить честную и объективную информацию о ситуации на Украине до ее граждан, как бы этому не противодействовал режим Порошенко», — заявил руководитель ФАН.

С Зубаревым согласен гендиректор информагентства «КрымИнформ» Максим Николаенко, который назвал список Мининформполитики Украины странным.

«Крыминформ четыре года работает, как российское СМИ. Мы не нагнетаем, а преподносим информацию из Крыма так, как она есть. Мы в полной готовности наблюдать за тем, как будет расти наша аудитория. Читатели из Украины — вторая по численности аудитория нашего сайта. Внесение в некий список рассматриваю, как шаг по продвижению нашего ресурса на Украине».

Николаенко отметил, что возможный запрет его СМИ на Украине никак не скажется на работе издания.

«Те, кто захочет читать новости, прекрасно смогут это сделать. Мы активно развиваемся в соцсетях, мессенджерах. Именно на эти платформы привлечем украинцев, которые готовы к восприятию альтернативной информации, а не той, что преподносят в Киеве», — заявил Николаенко.

Получить комментарии от остальных порталов, внесенных в список, не удалось: телефоны, указанные на сайтах изданий Донбасса, молчат. Представители иных крымских издания не готовы общаться устно, попросили «Политику Сегодня» отправить запрос по электронной почте, ответа на который пока нет.