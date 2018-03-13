Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото на Паралимпиаде
Российский горнолыжник Алексей Бугаев выиграл золото в суперкомбинации в классе «стоя» на Играх в Пхенчхане.
Результат Бугаева — 2 минуты 10,56 секунды. На втором месте оказался французский спортсмен Артур Боше (2.10,88). Бронзовым призером стал Адам Холл из Новой Зеландии (2.15,32).
Ранее Бугаев пришел седьмым во время скоростного спуска и занял пятое место в супергиганте. Напомним, что на Играх в Сочи он стал золотым призером в слаломе и суперкомбинации, также спортсмену досталось серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронза в супергиганте.