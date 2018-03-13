Путин назвал Табакова поистине народным любимцем

Глава РФ Владимир Путин назвал скончавшегося накануне Олега Табакова поистине народным артистом и выразил соболезнования его семье.

Актер умер в понедельник в возрасте 83-х лет.

В тексте соболезнования, размещенного на сайте Кремля, Путин также назвал Табакова выдающимся режиссером и актером, творческим и безмерно обаятельным человеком. Он был поистине народным любимцем, подчеркнул президент.

Глава РФ отметил, что смерть Табакова стала невосполнимой утратой как для его семьи, так и для его учеников, поклонников и всей России в целом.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путину, который находился в этот день на форуме в Краснодаре, доложили о смерти Табакова.