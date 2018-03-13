Гусеницы для танков начнут собирать роботы — Ростех
Госкорпорация «Ростех» сообщила о запуске первого в стране роботизированного конвейера по сборке гусениц для бронетехники на базе АО «Омсктрансмаш».
Отмечается, что процесс будет полностью автоматизирован. Специалистам будет необходимо лишь следить за правильной работой систем. Это позволит увеличить объем производства примерно в четыре раза, а также увеличить качество продукции. На сегодняшний день завод может производить 21 вид гусеничных лент. Их качество проверяется также автоматизировано.