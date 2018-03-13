СМИ: ВС Турции окружили сирийский Африн
Турецкие войска окружили город Африн, Сирия.
Об этом сообщило агенство AFP в своем твиттере. Подтверждения со стороны министерства обороны Турции не поступало.
Турция начала военную операцию против курдских формирований в ответ на провокации Вашингтона. США планировали тренировать курдов, чтобы после отправить отряды на патрулирование турецко-сирийской границы.
#BREAKING Turkish forces have surrounded Afrin city in Syria operation: state media— AFP news agency (@AFP) March 13, 2018