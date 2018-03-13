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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

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 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

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ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

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11:28   13 Марта 2018
Россия
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Минобороны примет меры против возможного удара США по Дамаску

Минобороны примет меры против возможного удара США по Дамаску

Боевики в САР готовят провокацию с отравляющими веществами с целью оправдать массированный удар США по правительственным кварталам Дамаска.

Такое заявление сделал начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов. Он сообщил, что российская сторона располагает сведениями о подготовке боевиками инсценировки использования химоружия правительственными войсками против мирных жителей.

Для этого в районах Восточной Гуты была собрана массовка из привезенных из других районов женщин, детей и стариков, которые должны сыграть роли жертв химической атаки. По словам Герасимова, на этой территории уже находятся «белые каски» и съемочные группы.

Он добавил, что готовящаяся инсценировка подтверждается обнаружением лаборатории по изготовлению химоружия в освобожденном от боевиков Афтрисе. Герасимов заявил, что после провокации Америка собирается обвинить в использовании химоружия правительственные войска САР.

МО РФ готово принять ответные меры воздействия против возможного удара Америки по Дамаску в случае возникновения угрозы российским военным, заключил начальник Генштаба ВС РФ.

Автор: Ольга Шпакова
#сша #сирия #дамаск #минобороны рф #химоружие #валерий герасимов #генштаб вс рф
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