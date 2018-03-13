Отрезал бы голову. Опубликовано видео конфликта с ведущим «Первого канала»
Украинский десантник, блогер Валерий Ананьев опубликовал видео со встречи с ведущим с «Первого канала» Артемом Шейниным в Италии. Блогер плюнул журналисту в лицо.
Ананьев в ходе разговора угрожал Шейнину, намеревался задушить журналиста. Телеведущий хотел уйти от ненужного спора, но украинский десантник догнал оппонента, спровоцировав того на продолжение перепалки.
Ананьев заявил, что по вине Шейнина на Украине погибают люди. Журналист в ответ на это пояснил, что солдаты гибнут по вине властей Киева.
«Среди погибших мои друзья», — подчеркнул Шейнин. В ответ на это украинский блогер плюнул в лицо журналисту и пригрозил отрезать голову.