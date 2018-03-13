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МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

МЧС: В результате хлопка газа в Петербурге пострадали пять человек

 Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение

Спецборт МЧС доставил детей из Ростова в Петербург на лечение
Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

Порошенко обратился к странам G7 с просьбой не признавать выборы президента РФ в Крыму

 Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов

Киевский суд разрешил взыскать с «Газпрома» более 6,5 млрд долларов
ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

ЦПВС: Из Восточной Гуты во вторник вышли 148 мирных жителей

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11:15   13 Марта 2018
Весь мир
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Решение о продлении антироссийских санкций вступит в силу 14 марта

Решение о продлении антироссийских санкций вступит в силу 14 марта

Решение Евросоюза о продлении на полгода антироссийских экономических санкций опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Решение начинает действовать на следующий день после его публикации в журнале.

12 марта Евросоюз официально продлил на полгода санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний из-за обстановки на Украине. Таким образом, санкции продлили до 15 сентября. Решение о продлении экономических санкций в отношении РФ приняли послы 28 европейских стран еще 21 февраля.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что политика ЕС в отношении Российской Федерации может измениться только после полной реализации минских соглашений.

Автор: Ольга Шпакова
#россия #евросоюз #санкции #политика #могерини
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