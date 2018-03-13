Решение о продлении антироссийских санкций вступит в силу 14 марта

Решение Евросоюза о продлении на полгода антироссийских экономических санкций опубликовано в Официальном журнале ЕС.

Решение начинает действовать на следующий день после его публикации в журнале.

12 марта Евросоюз официально продлил на полгода санкции в отношении 150 граждан и 38 компаний из-за обстановки на Украине. Таким образом, санкции продлили до 15 сентября. Решение о продлении экономических санкций в отношении РФ приняли послы 28 европейских стран еще 21 февраля.

Ранее глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявила, что политика ЕС в отношении Российской Федерации может измениться только после полной реализации минских соглашений.